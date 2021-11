Mourinho: “Era un girone da vincere”

Il Messaggero (S. Carina) – Non si accontenta. E fa bene, Mourinho: “Il risultato è ultra meritato, abbiamo creato tanto anche se l’avversario non era di livello alto. Andiamo avanti ma il girone dovevamo vincerlo“. Manca ancora una gara (a Sofia) ma José è quasi rassegnato a disputare un turno in più con una squadra che scenderà dall’Europa League.

Plaude il ritorno di Zaniolo, dopo due panchine: “Quella col Venezia perché si era allenato poco. La seconda perché ho pensato che Shomurodov dava più profondità. Ha giocato bene, il suo atteggiamento mi è piaciuto. Problemi con lui? Non inventate storie. Sono qui per aiutarlo“. Pillola su Abraham: “Gioca per la squadra. Può fare più gol e li farà“.