Mourinho: “È una Roma da applausi”

Il Corriere dello Sport (R. Maida) – Mourinho sembra scommettere sulla Roma, la sua Roma, che ha un’anima enorme anche se spesso si ferisce da sola: “Se chiudiamo la stagione fuori dalle prime quattro e veniamo eliminati dal Bayer Leverkusen, molti di voi diranno che la stagione è stata negativa. lo dico che comunque è stata una stagione fantastica”.

Mourinho è comunque convinto che il Bayer Leverkusen si possa battere: “Cercheremo di fare un buon risultato, con la spinta della nostra gente, per andare in Germania a giocarci la qualificazione. Abbiamo l’esperienza sufficiente per non sentire la pressione. Loro hanno riposato la scorsa settimana e noi no, perché in Italia nessuno immaginava che potessimo portare cinque squadre in semifinale. Invece se andremo in finale sarà un risultato storico per la Roma. In caso contrario qualcuno sarà contento. Anzi più di qualcuno”.

I Friedkin aspettano le sue mosse per la prossima stagione. Mourinho alle ipotesi di addio concede solo una battuta legata alle voci su un interessamento del Psg: “Se mi hanno cercato, non mi hanno trovato perché io non ho avuto contatti con nessuno”. Ed è vero. Così come è vero che il Psg, nella persona dell’amico diesse Campos, pensi a lui per la successione a Galtier. La Roma in questa situazione può soltanto osservare in silenzio: adesso conta solo andare a Budapest.