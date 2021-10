Mourinho: “È stata una grande Roma. L’episodio del rigore? Non voglio commentarlo”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Usciti sconfitti con un’ottima prestazione…

Oggi io solo posso dire che è stata una grande Roma. Lo posso dire a tutti i miei. Parliamo di una sconfitta e di 0 punti, vediamo la classifica e non abbiamo fatto punti. Ma grande Roma, sotto tutti gli aspetti. Complimenti anche al reparto medico che ha fatto enormi sforzi per recuperare i giocatori e anche ai giocatori che hanno lavorato molto in questa settimana. Ovviamente è una sconfitta e la sconfitta è sempre una sconfitta, ma se penso al progetto devo guardare anche alla crescita della squadra. E’ il calcio.

Cosa ne pensa dell’arbitraggio?

E’ una cosa ovvia. Dimostra chiaramente una intenzione. L’episodio del rigore non voglio commentarlo. Non ho tutti i dati in mano. Non ho visto né sentito e voglio cercare di isolarmi e concentrarmi su quello che la mia squadra ha fatto. Spero che tutte le parole che noi abbiamo sentito da parte della Juventus nello spogliatoio qualcuno lo dica pubblicamente, perché la mia squadra lo merita.

Che parole avete sentito?

Che abbiamo giocato bene. Ho vinto qui qualche anno fa senza meritare e ho perso oggi quando la nostra squadra ha fatto una partita che dimostra la direzione dove andiamo. Ma una sconfitta è una sconfitta e la crudeltà dei numeri dice 0 punti.

Sono venuti a farvi i complimenti?

Certo.

Torno sull’episodio del possibile pareggio. Che è successo tra Abraham e Veretout?

Abraham è un ragazzo coraggioso, pieno di fiducia. Ha partecipato all’azione. Era in un momento di fiducia e dopo il rigore arriva. Noi abbiamo una gerarchia e il primo è Veretout. Il secondo è Pellegrini e il terzo è Abraham. Ma per me se Veretout la lascia a Abraham non è un problema. E’ un problema per me quando vai a casa col rammarico. Devi andare a casa con la consapevolezza che hai giocato bene. Abbiamo montato una struttura con controllo assoluto dei loro contropiedi. Abbiamo trovato gioco interiore per avere palla e costruire, ma se giochi contro una squadra che difende bene e con quei due professori non è facile. Ma abbiamo fatto più del sufficiente per vincere. Loro si sentono bene nel gioco basso e non è facile segnare. Complimenti ai miei, per me è stata una grande Roma e sono contento con l’evoluzione di una squadra che gioca così.

Secondo te Abraham ha già imparato tutto del nostro calcio?

Secondo me il nostro campionato è diverso dal suo, soprattutto è diverso il sistema difensivo. Noi abbiamo diversi posizionamenti tattici con palla ed è importante che sia lui che Pellegrini conoscano i tempi di inserimento e posizionamento. In Inghilterra il 9 è uno che rimane alto ma noi non siamo una squadra di solo contropiede. Lui sta imparando e sta facendo un percorso emozionale. E’ un bravo ragazzo in una rosa giovane però siamo felici davvero come tutti i ragazzi in panchina che devono crescere. Vogliamo arrivare il più in alto possibile.