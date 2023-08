Mancano solo 4 giorni e si ricomincia. La Roma si prepara ad un avvio di stagione turbolento, assenti nel match contro la Salernitana Dybala e Pellegrini, ma soprattutto Mourinho. Lo Special One, nonostante ha apertamente dichiarato di non essere soddisfatto da questa sessione di calciomercato, si prepara a tornare in campo con i sui ragazzi. Sui social lancia la carica: “-4 giorni all’inizio della stagione”.