Mourinho e il tatuaggio: “Il mio segreto che presto vi farò vedere” – VIDEO

Mourinho ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per ringraziare i Vigili del fuoco locali per il lavoro svolto in questi giorni a causa dei tanti incendi che stanno devastando il Portogallo. Queste le parole dello Special One: “Sono vicino ai Vigili del fuoco che stanno gestendo gli incendi e i roghi nel mio paese, e non solo nel mio paese. Sono persone molto coraggiose che meritano il nostro rispetto. Per non focalizzarci solo sulle cose negative vi faccio vedere questo”.

Poi il video prosegue con il tecnico che mostra il cerotto sopra il tatuaggio fatto per celebrare la vittoria in Conference League: “Il mio segreto che presto vi farò vedere”.