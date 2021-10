Mourinho e il rapporto con le riserve. Nel 2009 tuonò così: “Adesso è chiaro perché giocano sempre gli stessi”

Dopo la pesante sconfitta di ieri, hanno fatto discutere le parole di Mourinho al termine della sfida persa con il Bodo-Glimt per 6-1. Il tecnico giallorosso ha parlato così delle riserve: “Ora magari non mi chiederete più perché giocano sempre gli stessi…”. Poi ha continuato: “Nel primo tempo il Bodo/Glimt aveva più qualità di noi”. Ma il portoghese non è nuovo a queste dichiarazioni, tanto che, nel 2009, utilizzò le stesse parole nei confronti della panchina interista.

A marzo di quell’anno l’Inter perse 3-0 nella semifinale di Coppa Italia contro la Sampdoria. L’allora tecnico nerazzurro si rivolse così nel dopo partita: “Quando non ci sono tutti la squadra non ha la stessa qualità, ma abbiamo deciso di cambiare perché è umanamente impossibile giocare tutte le partite. Ma quando mi chiedono perché non gioca questo o quest’altro, ora forse si è capito”. Praticamente lo stesso spartito di ieri. L’anno dopo Mourinho raggiunse lo storico Triplete.