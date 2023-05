Mourinho: “Difficile il recupero di Dybala e Wijnaldum. Psg? Se mi cercano non mi hanno trovato”

In vista della gara di domani contro il Bayer Leverkusen, Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Il Leverkusen? Loro sono una delle squadre più forti d’Europa in contropiede, questo è molto facile da vedere. Sono pericolosissimi in questo: difendono, aspettano che gli avversari perdano palla e dopo sono molto difficili da fermare perché sono veloci. Sono top in questo aspetto”.

Su Dybala e Wijnaldum

“Difficile, non voglio dire impossibile, ma difficile. La prima cosa è sapere se possono giocare o no, domani mattina vedremo e poi decideremo se farli partire dall’inizio o dopo. Loro stanno facendo tutto il possibile per recuperare, prepariamo la gara con loro e senza di loro, poi vediamo”.

Sul gruppo

“Il gruppo è felice, anche con tutti questi problemi. Siamo consapevoli che stiamo facendo una stagione oltre i nostri limiti, un gruppo che sa di giocare una semifinale europea, che è importante e può diventare storica. Dipende dall’andare in finale o no, dal vincere o no. Il gruppo lo vedo tranquillo e felice di giocare, ho deciso che i ragazzi possono rimanere a casa e tornare direttamente domani per la gara. Li vedo rilassati e concentrati”.

Sul PSG

“Se mi cercano non mi hanno trovato perché non hanno parlato con me”.