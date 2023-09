Corriere dello Sport – Anche Rasmus Kristensen ha lasciato Roma per rispondere alla chiamata della sua nazionale, la Danimarca. Mourinho, dunque, perde un altro pezzo della rosa, già decimata dalle convocazioni in giro per il mondo. Da Paredes a Lukaku, da Celik a Rui Patricio, da N’Dicka fino al blocco azzurro composto in primis da Spinazzola, Cristante, Pellegrini e Mancini.

Kristensen è stato arruolato dal ct Kasper Hjulmand in corsa e in tandem con il quasi omonimo Victor Kristiansen del Bologna perché Alexander Bah è tornato a casa a causa di un problema al piede. La Danimarca è in piena corsa per la qualificazione agli Europei, ha vinto senza faticare contro San Marino [4-0] e tornerà in campo domani per il derby con la Finlandia, in palio c’è il sorpasso.