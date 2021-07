Mourinho Day, il portoghese sbarca a Roma. Poi il saluto ai tifosi a Trigoria: tutte le immagini – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste – È finalmente arrivato il giorno di José Mourinho. Annunciato con grandissima sorpresa il 4 maggio (a poche ore dall’ufficialità dell’addio di Fonseca), lo Special One è pronto a cominciare la sua nuova avventura dopo aver salutato Setubal. Dopo l’atterraggio il portoghese ha raggiunto Trigoria dove era atteso da una grande folla di tifosi. Lo Special One ha salutato il suo nuovo popolo dal balcone del Fulvio Bernardini. Probabilmente dovrà restare 5 giorni in quarantena, ma questo non gli proibirà di lavorare. Al Centro Sportivo è stata creata infatti un’ala apposita per Mourinho per consentirgli di partire subito forte verso il raduno del 6 luglio.

LIVE: José Mourinho arrives in Rome! https://t.co/KPOJYOIusr — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021

LIVE

Ore 16.00 – Intanto a Trigoria:

Ore 15.32 – José Mourinho si affaccia dal balcone del Centro Sportivo di Trigoria per un saluto ai propri nuovi tifosi.

Ore 15.15 – Mourinho raggiunge il Centro Sportivo di Trigoria. Altra folla di tifosi ad attenderlo.

Ore 15.10 – Mourinho su Instagram ringrazia i tifosi della Roma dopo lo sbarco:

Ore 14.55 – Mourinho scende dall’aereo e viene accolto da un fiume in festa di tifosi. È l’inizio di un nuovo capitolo per la Roma. Insieme a lui a Ciampino ci sono il suo staff e Dan Friedkin (ha guidato lui l’aereo).

Ore 14.35 – Mourinho è atterrato a Roma. Il portoghese è sbarcato con qualche minuto di ritardo all’aeroporto di Ciampino. Una folla di tifosi è pronta ad accoglierlo.

Ore 14.15 – Arrivano i tifosi della Roma a Trigoria, cori per lo Special One:

Ore 13.10 – Si innalzano i primi cori per José Mourinho all’aeroporto:

Ore 12.40 – Accorrono i tifosi all’aeroporto in attesa dello Special One. Intanto, nell’attesa, appare un cartello particolare:

Ore 11.13 – A prendere Mourinho all’aeroporto in Portogallo sono stati direttamente i Friedkin con il loro aereo personale, guidato dallo stesso Dan.

Ore 9.12 – Primo messaggio social di Mourinho per i tifosi della Roma!