Prosegue la preparazione della Roma a Trigoria in vista della prossima stagione agli ordini di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese sta optando per doppie sedute per trovarsi al meglio in vista delle prossime amichevoli di inizio stagione. Lo Special One ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto dell’allenamento di oggi con il ds Tiago Pinto, con una didascalia: “Il calcio è un mondo piccolo“.