Mourinho: “Complimenti ai ragazzi, abbiamo difeso bene. Grazie ai tifosi. La Lazio? Purtroppo non avrà una terza competizione”

Josè Mourinho è stato intervistato ai microfoni di Sky dopo la gara contro la Real Sociedad valsa il passaggio del turno ai quarti. Queste le sue parole:

Lo spirito e l’atteggiamento della Roma che l’ha messa anche sotto questo profilo contro la Real Sociedad

“Sul 2-0 sotto la squadra di casa fa tutto il possibile per cambiare la storia. Abbiamo fatto bene contro una tifoseria fantastica e un grande pubblico. I ragazzi hanno avuto l’ambizione anche di fare un gol come nei primi 15-20 minuti dove si aspettava il loro dominio ma lo abbiamo fatto noi. Una palla che mi è sembrata impossibile che non fosse entrata e ci ha dato fiducia. Abbiamo difeso bene ed ogni minuto che passava eravamo più vicini. Quando entrano Tammy ed El Shaarawy hanno dato certezza. Complimenti ai ragazzi per questa Europa League dove abbiamo eliminato avversari di qualità. Ora siamo ai quarti di finale con squadre di altissimo livello. Ringraziamo chi è venuto da Roma ed ha sofferto con i ragazzi”.

Aggiungiamo anche Pellegrini e Belotti che venivano da infortuni?

“Esattamente, questo sacrificio, questo tipo di coraggio. Uno che fa una chirurgia alla mano qualche giorno fa, uno che prende 30 punti in testa e che è qui. In questo senso i ragazzi sono un gruppo spettacolare e per questo motivo anche in un momento brutto io sono con loro. Perché è così siamo un bel gruppo, non siamo la squadra più forte al mondo, ma siamo un bel gruppo.

Su i sorteggi:

“Non mi interessa, ci sono squadre che secondo me non ci dovevano stare. Una squadra che è stata eliminata da una competizione per me deve andare a casa. Però capisco le regole. Per me, se la competizione la vince una squadra che viene dalla Champions è senza significato. Per me la competizione Europa League è per chi ha iniziato dal primo giorno. La Lazio adesso non avrà una terza competizione europea no?! E’ così, purtroppo….”