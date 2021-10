Mourinho: “C’è chi ride con le tasche piene”

Il Tempo (E.Zotti) – Dopo le parole di Bodo, Mourinho si schiera apertamente dalla parte della proprietà giallorossa e della dirigenza: “C’è gente che ride con la Roma. I Friedkin hanno ereditato errori di altri, lo stesso vale per Tiago Pinto. Sono stati spesi tanti soldi per rimediare a cose fatte prima. In estate abbiamo speso per cercare di fare pulizia e creare le condizioni per il successo di un progetto che ha bisogno di tempo. Chi paga? I Friedkin, Tiago e Mourinho in panchina. Giovedì è stata responsabilità mia, lasciate i Friedkin e Tiago in pace, stanno facendo un lavoro fantastico“.

Leggi anche: Zaniolo si candida, ma sarà epurazione

Un attacco frontale alla precedente gestione con un discorso senza mezzi termini, volto a chiudere una volta per tutte il capitolo Bodo. Questo però non cambia l’idea sulla panchina: “Alla Juventus se Chiellini è infortunato gioca de Ligt, se Alex Sandro è stanco gioca De Sciglio. No in qualche ruolo abbiamo soluzioni di livello, ma in altri no. Non c’è da nascondersi“.