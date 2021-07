Mourinho carica l’ambiente: “Per la gente” – FOTO

Sono iniziati da pochi giorni gli allenamenti targati Josè Mourinho, ma l’intensità comincia a farsi sentire. L’allenatore portoghese sta svolgendo in questi giorni a Trigoria i primi allenamenti per farsi trovare al meglio in vista delle prossime amichevoli e della prossima stagione. Lo stesso allenatore ha voluto caricare i tifosi e l’ambiente condividendo uno scatto in allenamento con queste parole: “Per la gente“. Chiaro l’intento di entusiasmare, divertire ma anche portare a casa un trofeo che a Roma manca da tempo.