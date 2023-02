Mourinho, caccia alla rimonta ma va aggiustata la mira

Il Messaggero (A. Angeloni) – Non c’era occasione peggiore di quella contro il Salisburgo per avere Tammy Abraham e Paulo Dybala a mezzo servizio. La Roma domani sera, per passare il turno, dovrà vincere con due gol di scarto senza subirne, non un’impresa ma comunque qualcosa di molto complicato.

Analizzando i risultati dei giallorossi dalla ripresa del campionato dopo la sosta Mondiale, sono state solo tre su undici le partite in cui la squadra di Mou ha vinto con due reti di scarto: in quella contro Fiorentina (2-0), con lo Spezia (0-2) ed Empoli (2-0). Poche e soprattutto contro squadre di media bassa classifica.

Mourinho farà leva anche sul fattore psicologico, giocare il ritorno dei play-off come se fosse una finale aiuterà a raggiungere l’impresa. Imposterà la partita cercando di segnare subito – come accaduto con Bodo e Leicester.

La Roma è abituata a vivere di tensioni per ribaltare le gare nei minuti finali, l’ultima volta è stato contro il Milan a San Siro con un gol di Abraham al minuto 92 grazie al quale è arrivato il pareggio (2-2). Non solo, conforta anche il dato degli xG (i gol previsti ma che non sono stati segnati) che è tra i più alti della Serie A. Questo significa che la Roma produce, ma ha enormi difficoltà a concretizzare.