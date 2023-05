Mourinho blocca la sicurezza per abbracciare un tifoso – VIDEO

Dopo la semifinale di ritorno di Europa League tra la Roma ed il Bayer Leverkusen, poco prima di lasciare la BayArena, José Mourinho si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti di un tifoso tedesco. Il ragazzo, si è avvicinato al pullman dei giallorossi ed ha chiesto un selfie allo Special One. Una volta avvicinatosi all’allenatore portoghese un addetto alla sicurezza ha fermato il ragazzo che stava per abbracciare il tecnico, ma Mou ha risposto: “No, va bene, non preoccuparti”, regalando al tifoso un momento indimenticabile.