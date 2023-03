Mourinho: “Belotti o Abraham? Vedremo. Il rapporto con i tifosi ci dà energia extra”

Josè Mourinho, dopo la conferenza stampa, ha risposto alle domande dei cronisti di Sky Sport. Queste le sue parole alla vigilia del match di Europa League:

L’esperienza internazionale può essere utile in partite così difficili?

“La mia esperienza no, ma quella dei giocatori sì per sentirsi a proprio agio in questi contesti. Ci sono giocatori con più o meno esperienza, aver disputato lo scorso anno quarti, semifinali e finale può tornare utile. È importante sapere che ci sono due partite da giocare e a questo livello si deciderà tutto nella partita di ritorno. Bisognerà gestire le emozioni”.

Qual è la dimensione della Real Sociedad?

“È quarta nella Liga, in un campionato dove le prime tre hanno un potenziale economico totalmente diverso. La Real Sociedad ha un settore giovanile molto forte, dei giocatori tecnici e un allenatore molto bravo. Si tratta di un’ottima squadra, non è facile trovare punti deboli”.

Come giudica la crescita della squadra all’Olimpico?

“Il lavoro non cambia, l’organizzazione non ci manca e il nostro gioco si basa su questa. Il merito è dei ragazzi per l’empatia che si è creata con il pubblico all’Olimpico. In casa non siamo imbattibili, ma il rapporto con i tifosi ci dà energia extra”.

Giocano Kumbulla o Llorente? Belotti o Abraham?

“Magari giochiamo con due centrali, così facciamo giocare Abraham e Belotti insieme”.