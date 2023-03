Mourinho: “Belotti e Pellegrini stanno bene. Preferisco un ambiente caldo”

José Mourinho dopo la Conferenza stampa si è concesso ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Real Sociedad, decisiva per il passaggio del turno di Europa League. Queste le sue parole:

SKY SPORT

Cosa risponde alla Real Sociedad che vuole rimontare?

“Normale, la squadra che gioca la seconda partita in casa e che inizia con una situazione negativa, ovviamente fa di tutto per caricare l’ambiente e analizza la partita di Roma per trovare qualche punto debole. Ovviamente, faranno di tutto per cambiare il risultato, è tutto assolutamente normale. L’ambiente sostiene la squadra di casa, se mi chiedi se preferisco giocare con uno stadio vuoto come ai tempi del COVID-19 o con un’atmosfera calda, preferisco quest’ultima opzione”.

Tecnicamente cosa può cambiare?

“Loro hanno giocato con Zubimendi e Illaramendi, hanno avuto un po’ più di controllo difensivo, posso immaginare che giocherà Zubimenti e poi entrerà tipo Mendes per essere più offensivi. È normale tutto questo, Alguacil è un bravissimo allenatore. La Real è una squadra di palla, che crea ma è anche equilibrata perché sanno che la Roma è capace di segnare”.

Pellegrini e Belotti come stanno?

“Bene bene, tutto apposto”.