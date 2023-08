Il Messaggero (S. Carina) – Tre acquisti in sette giorni. Il compito, arduo, che spetta a Pinto. Il campionato per la Roma inizia domenica e non c’è più tempo da perdere. Due centravanti, altrettanti centrocampisti e un difensore: questo è il menù che Mourinho si attende entro la fine del mercato. In settimana, invece, José vuole un segnale chiaro da parte della società. E questo fa rima con tre acquisti. Zapata per l’attacco e il tandem del Psg – Paredes più Renato Sanches – per il centrocampo. Operazioni date da giorni fin troppo per scontate. Poi ci sarà tempo per capire come comportarsi per Marcos Leonardo. Il fatto che il Santos stia provando a trattare lo svincolato Morelos è indice che forse l’ammutinamento del giovane centravanti inizia a fiaccare la resistenza della presidenza paulista. Non è nemmeno da escludere, qualora il brasiliano non riuscisse a liberarsi entro il 1 settembre, che la Roma possa bloccarlo per la sessione invernale.