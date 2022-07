Mourinho all’esame Nizza: Dybala resta fuori, altra chance per Zaniolo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Oggi si conclude il ritiro della Roma in Portogallo. Al termine della partita contro il Nizza la squadra rientrerà in Italia con un volo charter. Stasera Mourinho potrebbe preservare Paulo Dybala, il tecnico sembra orientato a non rischiarlo neanche negli ultimi minuti, considerato il clima molto teso dei primi tre test disputati in Algarve.

Se non dovesse scendere in campo stasera potrebbe debuttare il 30 luglio contro il Tottenham, oppure direttamente il 7 agosto all’Olimpico nell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk.

Mourinho farà ruotare tutti i giocatori, fino l’unico che non è mai stato utilizzato è Vina, ancora a corto di preparazione. Il tecnico spera di veder confermati i progressi di Zaniolo, che in questo ritiro portoghese si è allenato con grandi motivazioni. Nicolò sa che con l’arrivo di Dybala la concorrenza è aumentata e vuole farsi trovare pronto.

Durante l’estate ha perso sette chili con un programma di lavoro personalizzato e vuole guadagnare il posto da titolare. Mourinho è contento se resta e l’azzurro si è tolto dalla testa le varie ipotesi di una cessione. Adesso il suo obiettivo è tornare al centro del progetto della Roma, in attesa del rinnovo di contratto.