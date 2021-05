Mourinho alla prova del “9”

Il Messaggero (S.Carina) – Non solo “tituli”, nei due anni in Italia Mourinho ha regalato all’Inter anche il miglior attacco del torneo, segnando 155 reti in 76 gare. I suoi centravanti hanno sempre lasciato il segno, da Ibrahimovic a Milito, un rapporto tra il 9 e il tecnico che ha sempre fatto le fortune dello Special One.

Alla prima occasione Dzeko ha teso pubblicamente la mano a Mourinho: “Il migliore che la Roma potesse prendere“. Ora attende di capire quali siano i piani del portoghese, che ha deciso di non contattare nessun calciatore della rosa fino al termine della stagione. Difficile che le ultime gare del bosniaco non siano piaciute al tecnico. Prima dell’approdo dello Special One, l’idea a Trigoria era quella di prendere strade diverse, ma ora le cose potrebbero cambiare. Intanto ieri dalla Bosnia sono rimbalzate indiscrezioni di un discorso avviato con i Los Angeles Galaxy.

Mourinho intanto vuole un altro centravanti: parte del budget estivo verrà dirottato sul 9. Abbandonata per ora la pista Vlahovic, da settimane la Roma lavora a fari spenti su Belotti, che ad un anno dalla scadenza ha deciso di non rinnovare. In Italia ha due pretendenti, Roma e Milan. Pinto apprezza moltissimo Depay, che nei giorni scorsi ha salutato il Lione e tra un mese sarà libero. Occhio anche a Icardi, il cui rapporto con il Psg è ai minimi termini.