Mourinho: “Al ritorno senza Dybala e Abraham. Noi pochi gol? Non ho Haaland”

Il Messaggero (S. Carina) – Di colpo, sembra essere tornati alla passata stagione quando José Mourinho chiedeva “più pragmatismo”. Anche ieri sera, la Roma ha sprecato troppo: “Non abbiamo Haaland. Siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo – esordisce nel post-gara – I Ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità e sacrificio“.

E per una squadra che fatica a segnare, non avere nella gara di ritorno Dybala e Abraham rischia di diventare una montagna dura da scalare: “Li perderemo probabilmente entrambi. Siamo quelli che siamo più l’Olimpico, che c’è sempre e non sbaglia mai”.

Il Feyenoord, pur vincendo, ha palesato evidenti limiti. Ma José preferisce analizzare quelli della sua squadra: “Non segniamo i gol che dovremmo segnare, anche in base a quello che facciamo. Poi se parliamo individualmente, sono pochi gol per gli attaccanti. Sì, è vero, però siamo noi come squadra“.

La sconfitta gli pesa ma non gli fa perdere la solita capacità comunicativa. Stavolta il bersaglio è Slot: “Ci sono allenatori che quando perdono una partita non dormono per dieci mesi, (riferimento al ko di Tirana, ndr) io no“. Passerella finale su Pellegrini, sostituito al 45′: “Una semplice scelta tecnica. Non c’entra niente il rigore. Quando un calciatore sbaglia un rigore è come se lo avessimo fallito tutti insieme“.