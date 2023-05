Corriere dello Sport (R. Maida)- Respirate forte, romanisti. E poi gridate con tutta l’emozione e la passione che avete in corpo.

È una notte da favola a Leverkusen. È un capolavoro. E felicità pura. E un altro trionfo di José Mourinho, che raggiunge l’ultimo scalino d’Europa per la sesta volta e ora porta i suoi ragazzi a Budapest.

Incredibile, impensabile, inimmaginabile quello che ha saputo costruire quest’uomo, in lacrime al fischio finale nonostante 26 titoli in bacheca, in soli due anni.

Basti pensare che due finali europee su cinque in tutta la storia del club dando il suo marchio. E magari, ricordando come andò a Tirana lo scorso anno e il 5 su 5 di Mourinho, c’è ancora qualcosa di meglio da vivere.