Mou trova gente “da Roma”

Tuttosport (S.Carina) – Ok, era soltanto lo Zorya. Ma se Mourinho cercava qualche risposta da chi gioca meno, finalmente l’ha ricevuta. Le prestazioni di Smalling (in gol) e Darboe (assist per El Shaarawy) allargano la rosa di José, sinora ristretta all’essenziale. Sempre (o quasi) i soliti 11 e poi 2-3 giocatori da inserire a partita in corso. Soprattutto la prestazione del giovane centrocampista è da evidenziare. Al momento il tecnico ha utilizzato nel ruolo Cristante e Veretout: in campionato, in Conference League, nei preliminari: fatta eccezione per giovedì e il match contro il Cska Sofia, il nazionale azzurro e quello francese non hanno mai potuto fiatare.

Arrivare a gennaio, dove inevitabilmente si interverrà sul mercato, soltanto con loro due appare difficile. Ecco che quindi Darboe punta a diventare il primo cambio, quello che pensavano di poter essere Villar e Diawara. I due, invece, dopo esser stati bocciati in coppia nel match contro i bulgari, con lo Zorya sono partiti dalla panchina, racimolando 20 minuti finali il guineano e poco più di 10 lo spagnolo. E’ soprattutto l’involuzione di Villar a sorprendere: da titolare con Fonseca, ora spesso e volentieri si accomoda in tribuna. Chi invece siede stabilmente in panchina è Mayoral. Sinora ha racimolato 29 minuti in campionato e 23 in Conference.