Mou spaventa tutti e promuove la Roma: “Habemus squadra”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – In poche settimane Mourinho ha reso la Roma più cattiva agonisticamente. La rissa di mercoledì sera contro il Porto con Fonseca in panchina non ci sarebbe mai stata. Lo Special One vuole una squadra aggressiva, che vada alla guerra contro qualsiasi avversario. E’ una Roma nuova nella testa, anche se finora i giocatori sono rimasti gli stessi. Il tecnico ha saputo portare il gruppo dalla sua parte in pochi giorni. Si informa costantemente sulle condizioni di Veretout, ogni tanto telefona a Spinazzola, rincuora Dzeko quando sbaglia un gol in allenamento, fa sentire importanti anche i giovani. Mourinho è attento a tutto, ma non un rigido controllore.

Sa dove intervenure, sa toccare le corde giuste per far dare il massimo anche in allenamento. L’11 scelto contro il Porto è quello su cui Mourinho insisterà in attesa di rinforzi, soprattutto a centrocampo. Mercoledì ha funzionato l’esperimento di Diawara basso tra i difensori per impostare. Poi Rui Patricio ha confermato le sue qualità. Dopo pochi giorni di allenamento già interagisce con i difensori senza problemi. Mourinho lo stima anche per il suo carisma. Anche in attacco le gerarchie sembrano chiare.