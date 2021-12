Mou si gode Abraham

Il Tempo (E.Zotti) – Sbollita la rabbia per la gestione del quarto d’ora finale, Mourinho può sorridere analizzando l’approccio dei suoi contro il CSKA Sofia. Il risultato era già in ghiaccio nel primo tempo e i segnali più incoraggianti sono arrivati dal reparto offensivo. Abraham a Mayoral avevano trovato il gol già nella prima frazione. Con la doppietta l’inglese è diventato anche il capocannoniere della Conference League ed è salito a quota 10 in stagione. Bottino che sembra destinato a crescere considerato il rendimento col nuovo modulo. Da quando gioca con un compagno vicino Abraham è sempre più nel vivo del gioco, segnando, propiziando occasioni per la squadra grazie ai continui movimenti senza palla. La perfetta intesa con Mayoral ha colpito Mourinho che sta valutando se farli giocare insieme anche contro lo Spezia. Intanto arrivano buone notizie per Felix che è tornato negativo al Covid.