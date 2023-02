Mou senza calcoli. Giocano i titolari e Karsdorp spera

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mourinho è stato chiaro: la squadra in questo momento non può fare grande turnover, al massimo cambiare uno o due elementi ma senza snaturare lo scheletro della formazione titolare. Quindi niente piani in vista dell’Hellas Verona di domenica sera, ma solamente le migliori scelte per cercare di vincere oggi alla Red Bull Arena di Salisburgo. Tammy Abraham giocherà titolare e cercherà di rendersi prezioso in Europa come lo era stato la scorsa stagione. Fin qui in Europa League non è stato all’altezza, con solamente una rete. Serve di più dal centravanti titolare, e tutto quello che di buono ha mostrato in questo 2023 dovrà dimostrarlo anche nella competizione europea. In mezzo al campo Cristante e Matic, anche se non sono escluse sorprese. Il dubbio è legato alle fasce e sulla posizione di Zalewski o a destra, quindi con El Shaarawy confermato come quinto, oppure a sinistra con il ritorno di Celik sulla fascia opposta. Mou ci sta pensando e ha studiato entrambe le soluzioni nell’allenamento di rifinitura di ieri. Confermato in blocco naturalmente il terzetto difensivo, con Rui Patricio tra i pali. Per la prima volta Mourinho avrà tutta la rosa a disposizione. Un evento più unico che raro visti i tanti infortuni muscolari e traumatici. Wijnaldum spera di poter raccogliere qualche altro minuto per migliorare il ritmo partita, così come Karsdorp che non gioca una partita ufficiale da novembre scorso e adesso è tornato a disposizione di Mou.