Mou pressa il club. Idea scambio Florenzi-Perisic

La Repubblica (F.Ferrazza) – Ancora non dà chiari segnali di nervosismo, ma Mourinho non vede l’ora che i Friedkin e Pinto completino il mercato. Nell’attesa di chiudere la trattativa per Xhaka, il portoghese spinge per un altro ultratrentenne. Si tratta dell’esterno offensivo Perisic che di anni ne ha 33. La pedina di scambio sarebbe Florenzi pronto a rientrare dopo la vittoria all’Europeo.

L’esterno ha ancora due anni di contratto e sarebbe l’ideale per Inzaghi. I due giocatori prendono all’incirca lo stesso ingaggio e il costo del cartellino è simile. Il destino di Florenzi è tutto da scrivere ed è legato ad una concreta e convincente offerta che renda conveniente separarsi per lui e per la Roma.