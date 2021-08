Mou incorona Cristante

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Mourinho in questi giorni sta lavorando molto sul centrocampo. Lunedì ha parlato a lungo con Cristante. In attesa di capire chi arriverà, affiderà le chiavi della mediana al Campione d’Europa. Le lezioni tattiche sono cominciate subito. Mou stima molto l’azzurro e sfumato Xhaka sarà una pedina fondamentale. Cristante ha un ruolo di leader dentro lo spogliatoio e sarà il vicecapitano della Roma. Nel 4-2-3-1 con lui ci sarà Veretout che sta recuperando: ormai svolge tutto l’allenamento con il gruppo. Cristante gode della fiducia di tutti a Trigoria. De Rossi, nel giorno del suo addio lo incoronò come suo erede.

Delle parole pesanti ed importanti che Bryan si porta dentro ancora oggi. Anche in Nazionale ha dimostrato la sua importanza giocando tutte le partite tranne la semifinale. Dopo aver trascorso la vacanza con la famiglia si è messo a disposizione di Mourinho che ci aveva già parlato al telefono. A settembre, poi, si parlerà del rinnovo del contratto fino al 2025. Il primo cambio a centrocampo ora è Diawara, dovesse restare, e subito dietro Bove che è stato promosso. A questo punto potrebbe partire uno tra Villar e Darboe.