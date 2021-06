Mou ha scelto Rui Patricio

Il Tempo (E. Zotti) – C’è ancora da attendere. Ormai Rui Patricio è chiaramente la prima scelta della Roma per difendere i pali durante la prossima stagione, il portiere ha dato da tempo il suo assenso a trasferirsi nella Capitale ma l’accordo tra i giallorossi e il Wolverhampton ancora non c’è. Per lasciar partire il portoghese i Wolves continuano a chiedere dodici milioni, cifra che la Roma non è intenzionata a spendere per un giocatore che ha già compiuto trentatré anni.

I club continuano a trattare, la volontà di Mourinho è quella di iniziare il ritiro con la certezza di poter contare su Rui Patricio – anche se si aggregherebbe in un secondo momento avendo giocato l’Europeo – ma per la fumata bianca ci vorrà ancora un po’ di pazienza.