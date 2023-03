Mou, gioia e rimpianti: “Sono felice ma la sconfitta a Cremona resta inaccettabile”

La Repubblica (M. Juric) – “Felice per la vittoria sulla Juventus, ma quella sconfitta a Cremona ancora brucia“. Il rimpianto dei tre punti persi martedì scorso allo Zini sono ancora vivi nella testa di Josè Mourinho. La classifica sorride alla Roma, ma nella mentalità dei vincenti si guarda sempre avanti. E con i tre punti di Cremona sarebbe stato secondo posto. Ma indietro nel tempo non si può andare. E allora è meglio guardare la classifica per quel che è. Imbattuta con i bianconeri, non accadeva da 19 anni. Era il 2004 e c’era Capello in panchina. Oggi c’è Mourinho: “Abbiamo vinto perché i miei ragazzi sono stati bravi e hanno fatto una performance al 100%.