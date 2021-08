Mou gentleman: la telefonata a Castori per gli auguri alla moglie

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Grande allenatore e grande uomo. Ieri mattina Mourinho ha telefonato a Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana che aveva sconfitto domenica sera all’Arechi.

Lo ha fatto per salutarlo e per chiedere notizie sulle condizioni della moglie, che aveva avuto un malore in tribuna ed era caduta, perdendo sangue. Per fortuna niente di grave, anche se la signora resterà ricoverata fino a giovedì. Mourinho ha fatto gli auguri di pronta guarigione. Un gesto di grande sensibilità ed eleganza che Castori ha apprezzato moltissimo.