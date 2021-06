Mou è esaltato: “Mi divertirò”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – L’ha chiamata missione impossibile e soprattutto per questo l’ha scelta. Mourinho ha rilasciato una lunga intervista GQ Portugal, approfittando di un breve periodo di vacanza nel suo Paese. Ha raccontato i dettagli della trattativa con la Roma: “E’ successo tutto molto velocemente. Mi hanno contattato il giorno stesso in cui fui esonerato dal Tottenham. La Roma mi ha voluto fortemente, è stata una cosa istantanea. La mattina il Tottenham mi ha esonerato e il pomeriggio la Roma mi ha chiamato. Loro mi hanno voluto, mi hanno fatto sentire la passione per il calcio che c’è in Italia e che conosco, specialmente a Roma dove non si vince un titolo da 20 anni”.

Mourinho ha già analizzato con cura l’ambiente che lo accoglierà adorante: “I Friedkin mi hanno impressionato per come si sono approcciati. Sono stati onesti e umili nell’esposizione del programma. Altre volte ho commesso degli errori accettando progetti complicati, come a Manchester dove si stava vivendo una stagione di transizione e al Tottenham dove la storia di successi non è particolarmente lunga. Ma con i Friedkin si è creata subito empatia, ho impiegato pochissimo a dire di sì. E ora mi tuffo in questa missione impossibile, perché so che la gente da me si aspetta sempre di vincere. Io stesso voglio sempre vincere”.