Mou contro le milanesi cerca la solidità persa, ma senza Smalling

La Gazzetta dello Sport (F. Bianchi) – La sconfitta con l’Atalanta complica i piani della Roma. I giallorossi sono una squadra possente, che sfrutta la forza anche nel gioco aereo e in questo periodo sta anche bene fisicamente. Gli infortuni, però, iniziano a pesare. Gli uomini di Mourinho sfideranno Milan e Inter all’Olimpico e da questi scontri diretti si decide il destino della Roma. Con Abraham e Belotti in difficoltà, i capitolini si aggrappano all’estro di Dybala, pregando che con la Dea non si sia fatto troppo male. Da sottolineare gli infortuni di Wijnaldum e Smalling, soprattutto quest’ultimo. La difesa è uno dei punti di forza della Roma, ma senza l’inglese ci sono delle amnesie.