Mou “contento di essere a Roma”. Con lo Spezia non può sbagliare

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Nella gara che chiuderà la 17esima giornata, José Mourinho dovrà battere lo Spezia del suo ex pupillo Thiago Motta per non far scivolare la Roma in una posizione anonima in classifica, fuori dalla zona Europa. Il portoghese ha ribadito di aver sposato con convinzione la causa romanista: “Mi piacerebbe lottare per obiettivi, ma sono molto contento di stare nella Roma: è un progetto diverso rispetto ad altri a cui ero abituato, ma non ho nessun dubbio e sono in questa sfida con tutto me stesso“. Senza Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Mancini e Spinazzola, rispetto alla Conference League il portoghese recupera Rui Patricio, Mkhitaryan e Smalling.