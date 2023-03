Mou carica la Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Le onde dell’oceano non spaventano Josè Mourinho, neppure la bolgia che troverà stasera allo stadio Anoeta. Lo Special One è rilassato e divertito, quando sale la pressione si esalta: “Rispetto le dichiarazioni di Alguacil, sta caricando i suoi e ha usato un paese come Nazarè in Portogallo per caricare l’ambiente, ma sempre in maniera rispettosa nei nostri confronti. Fa il suo lavoro e lo fa bene, è un bravo allenato re ed è bravo anche nel comunicare con la sua gente”.

Non svela la formazione e ha voluto rispondere solo a domande riguardanti la partita di stasera. Non è preoccupato dell’atmosfera che troverà stasera: “L’Olimpico ci dà sempre la tempesta perfetta, alcune volte vinciamo e altre volte perdiamo con loro. Lo stadio è molto importante, però alla fine è il campo che parla. È uno stadio molto bello, sarà bellissimo giocare qui e in questo ambiente. E un’infrastruttura top con una squadra top che gioca per un obiettivo grande, è nelle posizioni Cham-pions League da inizio campionato. Hanno tanti giocatori locali e molto forti. Abbiamo molto rispetto”.