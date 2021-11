Mou cambia la Roma

Il Tempo (A.Austini) – E’ già ora di cambiare perchè serve una svolta. Mourinho modifica la Roma contro il Venezia e schiera la squadra con un inedito 3-4-1-2. Dentro Kumbulla in difesa, l’esterno tutta fascia a sinistra diventa El Shaarawy, mentre Zaniolo e Mkhitaryan si accomodano in panchina. Tocca a Pellegrini agire da trequartista alle spalle di Abraham e Shomurodov. Le scelte del portoghese sono dettate da vari motivi: le condizioni scadenti di alcuni singoli come l’armeno e il numero 22 che hanno bisogno di rifiatare; gli infortuni di tutti i terzini sinistri e la necessità di provare qualcosa di nuovo.

La Roma ha vinto una partita delle ultime sei perdendo anche la testa del girone di Conference League. In campionato ha raccolto 10 punti nelle ultime 8. Mourinho inizia a mostrare segnali di nervosismo per le critiche. Ieri in conferenza stampa ha risposto polemicamente a chi gli chiedeva se, tornando indietro, cambierebbe qualcosa di quello che ha fatto e detto fin qui. Sulla formazione non dà indicazioni, anzi, prova a mischiare le carte proponendo Tripi come terzino sinistro.