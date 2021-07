Mou al lavoro: “Conquisto i giocatori con la personalità”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Anche ieri Mourinho ha lavorato forte, con una doppia seduta in cui ha cercato di motivare tutti i giocatori a dare il massimo. Del resto, la sua filosofia è mettere sempre il 100% in ogni cosa che viene fatta. “Provo ad adattarmi senza perdere la mia identità, il mio dna come persona ma soprattutto come allenatore. Devi conquistare i giocatori con il tuo talento, la tua personalità, le tue qualità e non per il tuo status. Non sei il loro leader per lo status, lo diventi grazie ad un processo“. Sono le parole rilasciate dall’allenatore della Roma ad uno sponsor personale. Nel frattempo ieri a Trigoria si è lavorato tanto sulla palla, molte esercitazioni tattiche, mentre i lavori a secco sono ridotti al minimo. E’ il modo di lavorare di Mou, che cerca sempre di tenere l’attenzione alta il più possibile.