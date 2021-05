Mou a Zaniolo: “Aiutami a vincere”

Corriere dello Sport (R. Maida) – “Ciao Nicolò, sono José”. Mourinho chiama Zaniolo. Gli ha telefonato qualche giorno fa, per dargli la spinta psicologica finale in vista della prossima stagione. Non solo. Gli ha detto esplicitamente che conta molto su di lui per la Roma che verrà: “Aiutami a vincere, con te sarà più facile“.

Immaginate la felicità di un ragazzo che viene da due infortuni terribili e che non gioca da settembre. Zaniolo in questi giorni è nella sua La Spezia, dove sta completando il percorso di recupero. Ogni giorno si allena al Kinemove Center, seguito da uno specialista che Mourinho conosce bene: si chiama Gian Luca Bisciotti e ha lavorato nell’Inter del Triplete come preparatore atletico. Naturalmente anche la Roma sta monitorando la situazione attraverso il dottor Manara.

Zaniolo ha deciso di rinunciare alle vacanze, o almeno a un viaggio, con l’obiettivo di essere tirato a lucido in tempo per il raduno del 6 luglio. Anzi sarà a Trigoria il 27 giugno per ultimare il lavoro personalizzato e poi rientrare direttamente in gruppo, come concordato con la società.