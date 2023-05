Motta: “La Roma è una grande, abbiamo dominato. Nel finale potevamo vincere”

Thiago Motta ha commentato il pareggio (0-0) tra Bologna e Roma. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù:

MOTTA A DAZN

Sulla gara.

“Oggi abbiamo trovato una grande del campionato. Abbiamo controllato il gioco, nel finale abbiamo avuto la chance di vincere”.

Sulla posizione di Cambiaso.

“Possiamo preparare, analizzare la squadra avversaria ma i nostri ragazzi sanno come fare. Girarsi davanti la difesa non è facile, ma se vogliamo giocare dobbiamo farlo. Possiamo migliorare nella prima uscita. Alla fine sono i giocatori a mettere in pratica ciò che prepariamo”.

Vedo un miglioramento in fase difensiva, anche Orsolini ritorna subito. Avete fatto un salto di qualità su questo aspetto.

“Osservazione fantastica. In questo sport l’identità della squadra si vede anche nell’aiutarsi e a fare cose che anche se non si è abituati vanno fatte per giocare bene. Sono contentissimo quando vedo una squadra che lotta e si aiuta, è lì che una squadra diventa solida”.

Cosa significa ritrovare Mourinho per lei?

“Ritrovare Mourinho è sempre bello, è una persona speciale e fa sempre piacere rincontrarlo. Quella di oggi è una partita di campionato, entrambi volevamo vincere. Fa parte del gioco, ma sempre con il sorriso. Mourinho si merita tutto quello che ha fatto, anche di più”.