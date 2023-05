Motta: “Il turnover della Roma non è una motivazione per noi”

Sfida al maestro. Thiago Motta ha parlato prima della gara contro la Roma di Mourinho. Queste le parole del tecnico del Bologna.

MOTTA A DAZN

Sul turnover.

Non è uno stimolo. Tutti hanno i loro problemi, la Roma un po’ di meno. Affronteremo la partita come sempre.

Su Arnautovic: come lo ha visto?

Tutti dipendono dalla condizione fisica. Ha l’opportunità di far vedere che sta bene. Può fare la differenza, sia offensivamente come difensivamente. Oggi contro una buona squadra come la Roma avrà la sua opportunità.