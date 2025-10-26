Corriere dello Sport (L. Scalia) – L’adattamento di Wesley al calcio italiano è stato immediato. L’ex Flamengo si è imposto come uno dei migliori acquisti estivi della Roma, sempre presente in campionato tranne che nel derby per un problema intestinale.

Contro il Sassuolo dovrebbe partire ancora titolare sulla fascia sinistra, vista l’assenza di Angeliño, con Celik a destra. Gasperini valuta anche l’opzione Tsimikas, che riporterebbe Wesley nel suo ruolo naturale sulla destra.

La duttilità del brasiliano è una risorsa, anche se a sinistra il piede invertito può creargli qualche difficoltà. Gasperini però lo difende: “Ha fatto due ottime partite, può giocare su entrambe le fasce”.

A 22 anni, dopo un anno senza pause tra Flamengo e Roma, Wesley è diventato una delle certezze giallorosse: corre, sbaglia, impara e non molla mai.