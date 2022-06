Angel Di Maria “rifiuta” la Roma. Nel corso del programma ESPN Playroom il conduttore ha mostrato al calciatore argentino le maglie di alcune squadre, tra cui anche quella della Roma, ma la risposta del Fideo è stata categorica: “No, questa non mi interessa“. Parole dolci, invece, per la Juventus: “È il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, mi concentro sulle vacanze e sulla famiglia”.