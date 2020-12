Morbidelli: “La Roma di quest’anno l’ho vista a tratti stupenda, è come una bellissima ragazza”

Il pilota della MotoGp Franco Morbidelli ha rivelato la sua grande passione per la Roma in un’intervista, raccontando le sue impressioni sulla stagione in corso e sui nuovi proprietari della società. Queste le sue parole, riportate da Adnkronos:

“Sono un grande tifoso di calcio e della Roma. La mia famiglia è tutta romanista e l’ho sempre tifata. Mi piace molto il calcio e gioco spesso. La Roma di quest’anno? L’Ho vista a tratti stupenda. Giocano molto bene, purtroppo ogni tanto c’è qualche fuori giri, ma ci siamo abituati da tifosi romanisti. La Roma ci fa godere tanto e ci butta giù, è come una bellissima ragazza. Il passaggio ai Friedkin? Per ora sta andando bene, io mi fido”.