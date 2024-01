L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Le Presse, sull’esonero dello Special One. Queste le sue dichiarazioni: “Sono dispiaciuto tantissimo per l’esonero di Mourinho perché conoscendone la professionalità, la serietà, quanto ci tiene. Insomma, per lui deve essere stato un grande dispiacere. È tutto un insieme che ha fatto sì che non funzionasse: l’equilibrio della squadra, qualche giocatore che ha reso molto meno di quello che si pensasse, ha avuto notevoli infortuni. De Rossi non lo conosco, è un ragazzo serio. Ha un compito difficile perché venendo dopo Mourinho ha un compito non facile, ma è uno di casa e quindi è stata fatta una scelta di colore. Per la Roma è una scelta intelligente”.