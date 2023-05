Piove sul bagnato in casa Roma. Ennesimo problema fisico che colpisce i giallorossi. Stephan El Shaarawy è uscito al 67′ della sfida contro il Monza per un problema fisico. Il Faraone si è accomodato in panchina, visibilmente sofferente. Al suo posto in campo Cristian Volpato. Il numero 92 è da valutare per le prossime partite.