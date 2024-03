Gianluca Mancini ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco in Monza-Roma. Il difensore giallorosso ha accusato un problema fisico nel corso della sfida di Serie A. Fortunatamente solo crampi per il centrale, con De Rossi che potrà contare sul proprio vice-capitano per la sfida di Europa League in programma per giovedì con il Brighton. Al posto di Mancini è entrato Huijsen.