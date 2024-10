Ecco le informazioni per i tifosi che si recheranno all’U-Power Stadium. Tra le cose da sapere: il parcheggio riservato al Settore Ospiti è il “Parcheggio Arancione“. Il parcheggio si trova in Via Tognini arrivando da Viale Stucchi: è a pagamento e viene gestito da Monza Mobilità (non da AC Monza).

Si può acquistare online insieme al biglietto per la partita sul portale di Monza Mobilità ad un costo di 10 euro per le auto e 30 euro per i bus.

asroma.com