Paulo Dybala è entrato in diffida. Presente in panchina per supportare la squadra, come voluto da Mourinho, la Joya ha rimediato un’ammonizione per proteste. Il numero 21 della Roma è così in diffida. Non nella condizione di scendere in campo ieri a Monza, la speranza è di poterlo recuperare per la gara di sabato (ore 18) con l’Inter. In caso di ammonizione con i nerazzurri salterebbe la trasferta di Bologna, in programma domenica 14 maggio alle 18.