La Roma giocherà sul campo del Monza, domenica alle 18:00, per il settimo turno di Serie A. I giallorossi sono chiamati ad archiviare la sconfitta con l’Elfsborg, maturata ieri contro gli svedesi per 1-0. Il tecnico croato, Ivan Juric, domani alle 14:00 parlerà in conferenza stampa.