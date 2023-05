Emergenza senza fine per la Roma. La squadra giallorossa perde anche Zeki Celik per la sfida contro l’Inter. Il terzino turco è stato espulso per un doppio giallo rimediato nella ripresa, prima per un battibecco con Izzo poi per un intervento in ritardo su Pessina. Mourinho dovrà inventare gli 11 per la prossima gara.